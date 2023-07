“Um sonho que se realiza”, afirma Fernando Diniz, novo técnico interino da seleção brasileira

O treinador do Fluminense Fernando Diniz foi apresentado ontem (5) como técnico interino da seleção brasileira de futebol. Durante evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ele afirmou que pretende “servir bem o futebol na seleção”.

publicidade

“Queria dizer que é uma mistura de alegria e honra estar aqui, ser escolhido e convocado para a missão de treinar a seleção brasileira. É um sonho que se realiza”, declarou em entrevista coletiva.

Ele explicou que pretende colocar em prática as ideias pelas quais ele se notabilizou nos clubes que dirigiu: “Meu estilo de jogo todos vocês conhecem. Vou tentar reproduzir aqui o que me trouxe aqui. O que terei é a melhor matéria-prima do mundo, com jogadores renomados”.

publicidade

Ao ser questionado sobre as futuras convocações, Diniz afirmou que seu critério será o de chamar os jogadores que estiverem apresentando o melhor futebol no momento.

A estreia do técnico no comando da seleção brasileira será no mês de setembro, nos dois compromissos iniciais do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia, no dia 4, e contra o Peru, no dia 12. A primeira convocação de Diniz será realizada em agosto.

publicidade

O contrato do atual treinador do Fluminense com a CBF será de um ano, a partir de setembro, quando começam os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Diniz substituirá o técnico interino Ramon Menezes.

A duração do vínculo de Fernando Diniz com a seleção coincide com a expectativa de contratação do técnico italiano Carlos Ancelotti, que é cotado para assumir a equipe brasileira a partir do próximo ano. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid, da Espanha, até junho de 2024.

Da Agência Brasil