Inscrições abertas na Prefeitura de Osasco para 100 vagas de jovem aprendiz

Estão abertas as inscrições no programa Jovem Aprendiz Trabalhador, da Prefeitura de Osasco, que oferece bolsa-auxílio de R$ 955,10. A iniciativa é destinada a moradores da cidade que tenham entre 16 e 22 anos e estejam desempregados.

publicidade

Também é preciso estar matriculado em ensino médio regular ou técnico, EJA ou curso superior e seja proveniente de famílias de baixa renda. Além da bolsa-auxílio, os contratados receberão vale-transporte e vale-refeição no valor de R$ 154.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de março de forma online pelo link OSASCO DIGITAL, preenchendo o formulário e anexando todos os documentos.

publicidade

Também é possível se inscrever de forma presencial, apresentando documentos originais e, em caso de menor, com um responsável legal, em uma das três unidades do Portal do Trabalhador, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Endereço das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco:

Rua Fiorino Beltramo 300, Centro;

Avenida Presidente Costa e Silva 372, Helena Maria;

Avenida Sarah Veloso 106, Jardim Santo Antônio.