Atleta osasquense participa da Maratona de Sevilha, na Espanha

O atleta Vagner Noronha, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte de Osasco, participou da Maratona de Sevilha, na Espanha. O evento, realizado no último dia 18, reuniu 12 mil atletas.

publicidade

Antes da largada foram feitos 42 segundos de silêncio, equivalente aos quilômetros da corrida, em memória a Kelvin Kiptum, recordista mundial de maratona, e o seu treinador, Gervais Hakizimana, falecidos em um acidente de carro no Quênia.

O osasquense Vagner Noronha terminou a prova no 89° lugar com o tempo de 2h16min39s. Outros brasileiros que competiram na maratona foram Jonathas Cruz (56°) com o tempo de 2h12min14s e Ederson Vilela (57°) com o tempo de 2h12min32s.

publicidade

“O atleta tem muita representatividade na modalidade, treina todos os dias e não mede esforços para superar seus próprios limites. Tenho certeza de que outras oportunidades virão”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.