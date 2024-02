“O dogão de Osasco é o melhor do mundo”, diz Rogério Lins durante distribuição do lanche no Calçadão

Uma multidão compareceu para prestigiar a montagem do cachorro-quente de 62 metros, no Calçadão da Antonio Agú, no Centro de Osasco, neste sábado (24). O evento promovido pela Prefeitura faz parte das comemorações de aniversário da cidade.

“Quando tem aniversário, nós fazemos um pedido antes de cortar o bolo. Hoje, vou cortar o primeiro pedaço dos 62 metros de dogão e o meu pedido é que Deus continue abençoando todas as famílias da nossa cidade”, declarou o prefeito Rogério Lins.

O lanche gigantesco e completo — com salsicha, purê de batata, batata palha, ketchup, maionese, mostarda e queijo ralado — rendeu mais de 6 mil pedaços que foram distribuídos à população por volta do meio-dia.

“O pessoal fala do dogão de Nova York, que é só pão, salsicha, ketchup e mostarda, mas cachorro-quente sem purê não dá, né?”, brincou. “E nós, os osasquenses, elegemos o dogão de Osasco como o melhor do mundo!”, destacou Lins.

Ainda durante a festa, Rogério Lins agradeceu a parceria com a Associação Paulista de Supermercados (APAS), em nome do diretor regional Álvaro Torquato, para a produção do lanche. “A gente sempre fazia bolo, mas a tradição da nossa cidade remete ao cachorro-quente, então nós mudamos o formato e, sem a parceria com a APAS, nada teria acontecido”, disse.

Uma parceria da Prefeitura com a Coca-Cola, que tem um centro de distribuição instalado em Osasco, viabilizou também a distribuição de Coca-Cola sem açúcar. E já tem osasquense se preparando para o próximo ano. “O dogão estava uma delícia. Ano que vem, a gente vai vir bem mais cedo para ser os primeiros na fila”, declarou Jaqueline Ferreira.

Além do prefeito, que estava acompanhado da esposa, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, estiveram presentes os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, além de secretários, vereadores e outras autoridades.

O maior cachorro-quente do Brasil

Osasco conquistou recorde histórico no ano passado, com a produção de um lanche de 61 metros, e busca continuar com o título também em 2024, com o dogão de 62 metros. “Não existe no Brasil um lugar que tenha feito um dogão maior que o nosso!”, destacou o prefeito.

Neste ano, os números também impressionam: foram 62 metros de pão, sendo 4 unidades de 10 metros, cada, e outros dois de 11 metros, 2,5 mil salsichas, 200 kg de purê de batatas, 15 kg de batata palha, 12 litros de ketchup, 12 litros de mostarda e 50 kg de queijo ralado.

O evento realizado pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide), contou com apoio das demais secretarias do município, de dogueiros que trabalham nos carrinhos licenciados da cidade, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.