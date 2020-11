Inscrições abertas para 215 vagas de Jovem Aprendiz com remuneração de até R$ 1.182

O Espro – Ensino Social Profissionalizante está com 215 vagas abertas, em São Paulo, dentro do programa Jovem Aprendiz, que oferece acesso ao primeiro emprego e aperfeiçoamento no mundo corporativo.

As oportunidades, para jovens de 14 a 22 anos, são para atuação em empresas privadas, parceiras do Espro, com remunerações que variam de R$ 490,83 e R$ 1.182,00, mais benefícios. Com carga horária de 4h ou 6h, de segunda a sexta-feira, o interessado deve estar cursando o ensino fundamental, médio, técnico ou superior.

Com 40 anos de história, Espro é instituição sem fins lucrativos que capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

As inscrições para as vagas de Jovem Aprendiz devem ser feitas até o dia 13 de novembro SOMENTE no site www.espro.org.br .