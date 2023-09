Inscrições abertas para concurso da Polícia Civil e Polícia Científica

Estão abertas as inscrições para concorrer às 3,5 mil vagas nas carreiras das Polícias Civil e Técnico-Científica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br).

Segundo o edital, para o delegado de 3º classe, serão 552 vagas, com salário inicial de R$ 15 mil. Já para a carreira de investigador e de escrivão, que terão 1.250 e 1.333 vagas, respectivamente, o salário inicial será de R$ 5,8 mil.

Já na Polícia Técnico-Científica, serão 116 cargos para preencher de médico-legista e 249 para peritos criminais, ambos com provimentos a partir de R$ 12,9 mil.

Os editais podem ser conferidos na íntegra também no site da Vunesp e também no Diário Oficial do Estado da edição do último dia 1, a partir da página 164, Executivo – Seção III – Concursos.

As inscrições terminam às 23h59, horário de Brasília, do dia 10 de outubro.