Mutirão Amor Por Osasco atende o Munhoz Jr e Jardim Elvira nesta semana

O Mutirão Amor por Osasco, que leva serviços de zeladoria para os bairros, atenderá o Munhoz Junior, Jardim Elvira e região, na zona norte da cidade, nesta semana (até 15/9).

Na ação, equipes da Prefeitura de Osasco vão até os bairros realizar serviços como roçagem, tapa-buraco, poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, retirada de entulho, pinturas de faixas e guias, entre outros.

A reunião do Mutirão com o prefeito Rogério Lins e secretários será nesta quinta-feira (14) às 19h, na EMEF Profa. Olinda Moreira Lemes da Cunha (Rua Maria Jesus do Rosário, 1.009, Munhoz Junior).

Já a Prefeitura Móvel permanece no bairro até sexta-feira (15) na Rua Eurico da Cruz, próximo à praça, das 9h às 17h.