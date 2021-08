Inscrições abertas para concurso público com 33 vagas em Santana de Parnaíba

Estão abertas as inscrições para concurso público da Prefeitura de Santana de Parnaíba com 33 vagas em diversos cargos.

Do total de vagas abertas, 10 são para o cargo de agente de serviços de alimentação, com remuneração de R$ 1.266,73 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. É necessário ser alfabetizado.

Há cinco vagas de técnico de enfermagem, com salário de R$ 2.209,35 e jornada de 30 horas semanais. São exigidos ensino médio completo com curso técnico em enfermagem e registro profissional.

Outras 5 vagas do concurso público de Santana de Parnaíba são para a função de motorista, com salário de R$ 1.389,37 e 40 horas semanais. É necessário ter ensino fundamental completo e CNH categoria D ou superior.

Também foram abertas vagas para médicos de diversas especialidades, como ginecologista, neuropediatra, dermatologista, oftalmologista, plantonista e psiquiatra. Haverá ainda a formação de cadastro reserva.

Inscrições no concurso público de Santana de Parnaíba:

As inscrições vão até o dia 13 de setembro, no site site do Instituto Mais (institutomais.org.br). A taxa para se candidatar varia entre R$ 39 (alfabetizados e ensino fundamental) e R$ 66 (nível superior). O edital completo está disponível aqui.