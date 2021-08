GiOlaser: clínica de estética de Giovanna Antonelli chega a Osasco

Fundada pela atriz Giovanna Antonelli, a GiOlaser, rede especializada em franquias de estética e depilação, inaugura a primeira unidade em Osasco na segunda-feira (30). Situado no Rochdale, o espaço conta com catálogo completo de procedimentos com preços acessíveis e formas de pagamento facilitadas.

Além da depilação a laser, que é o carro chefe da clínica, a GiOlaser chega a cidade de Osasco para oferecer tratamentos simples, como massagem e limpeza de pele, e procedimento complexos, como aplicação de ácido hialurônico. “Aqui na região não tem muitas clínicas e a procura é grande. Estou bem confiante, acredito que vai ter um impacto muito positivo no bairro”, declara a franqueada Vanessa Lima Araújo.

A empresária saiu do setor de supermercados para apostar em estética, um desafio que abraçou sem pensar duas vezes. “Participei de um encontro com Carla Sarni e o modelo de negócios do Grupo Salus me encantou. Sai de lá com duas franquias da GiOlaser”, conta. O local e data de inauguração da segunda clínica da franqueada deve ser anunciada em breve.

A clínica em Osasco seguirá as normas de biosseguranças impostas pela vigilância sanitária e pelo Ministério da Saúde. Além disso, os tratamentos são realizados por uma equipe qualificada e com as melhores tecnologias do mercado.

Serviço

GiOlaser Osasco Rochdale

Inauguração: 30 de agosto

Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 987 – Rochdale, Osasco

Mais informações: (11) 94320-8350 ou e-mail sp.osascorochdale@giolaser.com.br

