Inscrições abertas para concurso público em Osasco com vagas para médicos, enfermeiros e mais

Estão abertas as inscrições no concurso público da Prefeitura de Osasco que visa preencher 625 vagas para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem e em farmácia, terapeuta e mais cargos na área da Saúde.

A remuneração pode variar entre R$ 2.247,72 e R$ 5.828,22 mais Prêmio de Incentivo (Lei nº 4434/2010), de acordo com a função.

Já a seleção do concurso público da Prefeitura de Osasco será feita por meio de prova objetiva.

Inscrições no concurso público em Osasco:

As inscrições devem ser feitas até às 23h59 de 7 de agosto de 2023, no site da da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), organizadora do certame, onde também podem ser encontradas mais informações e o edital. A taxa é de R$ 68,50 para as funções de nível técnico e de R$ 98,80 para médicos, enfermeiros, nutricionista e terapeuta ocupacional.