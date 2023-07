Prefeitura de Cotia leva serviços públicos até Caucaia do Alto nesta terça-feira (18)

Prefeitura de Cotia leva serviços públicos até Caucaia do Alto nesta terça-feira...

A Prefeitrura de Cotia realiza nesta terça-feira (18) mais uma edição do projeto ‘Prefeitura No Seu Bairro’. Dessa vez o bairro atendido será Caucaia do Alto.

Das 13h às 16h30, no Fundo Social de Caucaia do Alto (Rua Benedito Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina) estarão sendo oferecidos serviços:

Análise de caderneta de vacina e vacinação;

Emissão de cartão do SUS;

Aferição de pressão arterial e destro;

Teste rápido de hepatite;

Agendamento de mamografia e Papanicolau;

Consulta com clínico e pediatra;

Saúde bucal;

Cadastro para vagas de emprego;

Carteira de trabalho digital;

Entrada em seguro desemprego;

Boletim de ocorrência on-line;

Elaboração de currículo;

Foto 3×4;

Orientação jurídica e do Procon;

Balcão de anistia de juros e multas para impostos municipais vencidos até 31/12/2022;

Inscrições em projetos sociais;

Atualização de cadastro único;

Emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista);

Acesso a formações sobre o programa Guardiã Maria da Penha;

Emissão de cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PCD);

inscrições para o Mapa Cultural e para oficinas culturais, entre outros serviços.

Haverá ainda diversão para a família com a apresentação da dançarina Ivanira Cavalcanti e apresentações musicais de artistas locais, como Kauê Azevedo, Val da Bahia, Mano Kimba, Damyen MC, Diih Happy e o percursionista Wellington de Jesus. Também estão programadas oficinas de desenho criativo, varal literário e doação de livros.

