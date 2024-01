Inscrições abertas para curso gratuito de Libras em Osasco

A Secretaria de Assistência Social de Osasco está com inscrições abertas para o curso básico gratuito de Língua Brasileira de Sinais, do projeto “Libras para Todos”. Podem participar pessoas a partir de 14 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro nas unidades do CRAS, na Secretaria de Assistência Social (Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista) ou por meio do preenchimento deste formulário.

Após a conclusão do curso os participantes recebem certificado de 80h. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp (11) 99702-2327.