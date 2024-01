Agendamento para castração em Barueri será nesta quarta-feira (10)

As vagas para a primeira campanha de castração gratuita do ano em Barueri serão disponibilizadas nesta quarta-feira (10), a partir das 8h, no Portal Pet.

publicidade

Serão oferecidas 250 vagas, sendo 80 para caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 para felinos machos.

O local, a data e o horário da cirurgia serão informados pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) após o agendamento.

publicidade

Só poderão ser agendados cães e gatos com Registro Animal de Barueri.