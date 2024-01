Prefeitura de Barueri deve entregar obra no Centro da cidade até o final de janeiro

A Prefeitura de Barueri deve entregar até o fim de janeiro a reconstrução do trecho de canalização do Rio Barueri-Mirim e a avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves (mão única, no sentido Alphaville), obra que compreende 720 metros quadrados do viário central.

O espaço fica ao lado do bolsão de estacionamento em frente à Prefeitura de Barueri e faz ligação com o Boulevard Arnaldo Rodrigues.

Portanto, o desvio do tráfego na região central pelas ruas Campos Sales e Professor João da Mata e Luz ainda vai durar alguns dias.

Segundo a Secretaria de Obras, todo o trecho de reconstrução de canalização e da via já foi concretado. A Secretaria segue agora com as obras complementares, como muretas de proteção, pavimentação, passeio de pedestres, sinalização e recapeamento asfáltico da interligação da avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves com a avenida Vinte Seis de Março.

A obra, que começou em agosto de 2023, envolveu escavações, demolição da estrutura antiga, construção de novas paredes de concreto armado e usinado, cobertura com vigas travessas protendidas e laje com alta taxa de armação de ferragem.

De acordo com a Prefeitura, o trecho foi reforçado visando garantir o escoamento de águas pluviais e suportar o tráfego de veículos na região.