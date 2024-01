“Desesperador”, diz morador de Barueri que teve casa invadida por bandido em fuga

Um criminoso invadiu uma residência, no Parque dos Camargos, e fez uma família refém após perseguição pelas ruas de Barueri, nesta segunda-feira (8). Apesar do susto, as quatro vítimas: um casal, uma criança e uma idosa, foram libertadas ilesas.

A perseguição começou quando uma equipe da Guarda Civil Municipal de Barueri se deparou com um veículo branco suspeito de envolvimento em um roubo de carga na região, pelo bairro Aldeia da Serra. O condutor não respeitou a ordem de parada e empreendeu fuga.

O suspeito perdeu o controle e colidiu o veículo contra outro, na rua Elizabete. Nesse momento, o comparsa que estava no banco do carona tentou fugir correndo, mas foi detido. Já o indivíduo que conduzia o carro invadiu uma residência. Ele estava com um simulacro de arma de fogo e fez diversas ameaças à família.

Foram cerca de 40 minutos de negociações com a Polícia Militar e a GCM de Barueri. “Continuamos nas negociações, ele disse que não iria se entregar, e foi liberando duas vítimas, uma senhora e uma criança”, disse um GCM à reportagem da Record TV.

O suspeito libertou o casal e se entregou somente após usar o telefone de uma das vítimas para ligar para um advogado. “Ele deu azar de entrar na minha casa porque não tinha saída pelos fundos”, relatou o pai de família que viveu minutos de terror nas mãos do criminoso. “Eu só queria tirar a minha família lá de dentro. Foi desesperador”, completou.

Com informações da Record TV