Itapevi vai ter novo viaduto para ligação da região central à Cidade Saúde

A Prefeitura de Itapevi vai interditar a partir das 8h desta quarta-feira (10) a Rua Orlando Higino de Moraes e um trecho da Rua Agostinho Ferreira Campos, na Cidade Saúde para preparar a região para o início das obras de um novo viaduto.

publicidade

A interdição, que vai abranger uma extensão de aproximadamente 150 metros, servirá para a implantação de uma das principais colunas de apoio ao novo viaduto, que será uma nova opção de ligação da região central à Cidade Saúde.

O fechamento começa na Rua Agostinho Ferreira Campos, logo após o Pronto-Socorro Central, e prossegue ao longo de toda a Rua Orlando Higino de Moraes, até a esquina das ruas Luís Alberto Michelotti com a João Pires de Oliveira.

publicidade

Devido às obras, a Rua Orlando Higino de Moraes passará a ter dois sentidos, apenas para o trânsito local dos moradores e, a partir de fevereiro, para atender uma escola lá existente.

Durante a interdição, os motoristas que estão na Rua Michelotti e utilizam as duas vias para ir ao Centro e ao Jardim Portela terão como opção o seguinte percurso: os condutores terão que virar à esquerda na Rua Agostinho Ferreira Campos para depois acessar as ruas Hermetino Beloni e Sebastião Esteves Germano até chegar à Avenida Presidente Vargas.

A duração total dos trabalhos deverá ser de 20 meses. As obras serão executadas com investimentos da própria Prefeitura e com recursos obtidos junto ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), da Caixa Econômica Federal.

publicidade