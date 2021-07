Inscrições abertas para cursos de ajudante de logística, jogos digitais e mais 11 em Carapicuíba

O programa Novotec Expresso, do governo estadual, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, está com as inscrições abertas em 13 cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades são para jovens entre 14 e 24 anos.

São oferecidos cursos de gestão de pequenos negócios, ajudante de logística, marketing digital e vendas em redes sociais, jogos digitais, segurança cibernética, comunicação e projeto de vida para o mercado de trabalho, rotinas de recursos humanos, criação de sites e plataformas digitais, computação em nuvem e Excel aplicado à área administrativa.

A duração dos cursos é de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. São diversos cursos desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens.

Inscrições nos cursos do programa Novotec Expresso em Carapicuíba:

Os interessados têm até o dia 10 de agosto para fazer a inscrição no site http://www.novotec.sp.gov.br/. Ao acessar o portal, basta fazer um cadastro rápido e, na tela de inscrição, selecionar Carapicuíba e escolher o curso desejado. A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.

Confira a lista completa dos cursos, vagas e turnos:

Marketing digital e vendas em redes sociais / Tarde – 40 vagas / Etec

Ajudante de logística / Tarde 40 / Fatec

Jogos digitais / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

Excel aplicado à área administrativa / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

Gestão de pequenos negócios / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

Segurança cibernética fundamental / Tarde 40 / Fatec

Comunicação e projeto de vida para o mercado de trabalho / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

Rotinas de recursos humanos / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

Criação de sites e plataformas Digitais / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

Ajudante de logística / Noite 40 / Fatec

Computação em nuvem / Noite 40 / Fatec

Segurança cibernética fundamental / Noite 40 / Fatec

Gestão de projetos sociais / Tarde 40 / Noite 40 / Fatec

