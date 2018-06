Inscrições abertas para cursos gratuitos de vendas, maquiagem, manicure e pedicure

Profissionalizar e fortalecer os Microempreendedores Individuais (MEI) é muito importante para o desenvolvimento econômico do País. E para colaborar com isso e mantê-los sempre atualizados o Sebrae/SP, por meio do Sebrae Aqui – Barueri, criou o Programa Super MEI: capacitações variadas e totalmente gratuitas exclusivas aos microempreendedores individuais legalizados da região.

Publicidade

Técnicas de soldagem eclética e formações iniciais em técnicas de vendas, maquiagem, penteados para eventos e festas, manicure e pedicure são as opções disponíveis. A duração de cada capacitação varia, bem como o local onde serão ministradas, já que contemplam diferentes cidades da região. Serão entregues certificados a todos que concluírem o curso.

De acordo com o Sebrae Aqui, os cursos funcionam como soluções técnicas de gestão capazes de contribuir para a oferta de serviços mais focados, de maior qualidade e que projetem o profissional a um nível avançado de planejamento e ação em seus negócios.

Inscrições

Os interessados devem procurar o posto do Sebrae em Barueri, que fica dentro do Ganha Tempo Municipal (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro) ou fazer a inscrição pelo telefone 4199-1333 (ramal 303), disponível também para tirar dúvidas.

O Sebrae irá checar se a pessoa está com seu cadastro no MEI regularizado.

Confira abaixo a programação completa de cursos: