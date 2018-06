Solidariedade: Barueri inicia vendas antecipadas para o McDia Feliz, que ajuda o Graacc

Novamente, Barueri adere à campanha do McDia Feliz, uma das maiores do Brasil em prol do combate ao câncer infantil. A parceria da cidade com o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) é antiga e beneficia muitas crianças.

Participar do McDia Feliz é muito simples: basta comprar antecipadamente o tíquete que dá direito a um lanche Big Mac no dia 25 de agosto – cada tíquete custa R$ 16,50. Esse dinheiro será depositado na conta do GRAACC e usado no atendimento a crianças e adolescentes. O hospital da entidade recebe cerca de 90% dos seus pacientes do SUS.

Mais informações sobre a campanha e como participar na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Telefone: 4199-2800, ramal 170.

McDia Feliz

No ano passado, Barueri vendeu antecipadamente 18.200 tíquetes e repassou ao GRAACC R$ 282.100,00. A presidente do Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, Sônia Furlan destacou a parceria e disse que o hospital cuida não só das crianças de Barueri, mas de todo o país e que o tratamento é feito de forma humanizada, com amor.

“Que neste ano e sempre possamos ajudar não apenas ao GRAACC e suas crianças, mas a todos que precisam de auxílio. Nos ajude adquirindo um tíquete! Essas crianças precisam muito.”