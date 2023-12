Inscrições abertas para o EJA em Barueri; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a formação da turma da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 2024 no Ensino Fundamental de Barueri (do 1º ao 5º ano ou do 6º ao 9º ano).

Para se inscrever, o interessado precisa apresentar duas fotos 3×4, comprovante de endereço, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento.

A matrícula deve ser feita pessoalmente em uma das cinco unidades de ensino que abrigam o programa, que são:

Emef Armando Cavazza , Rua Cidade de São Paulo, 706 – Vila Engenho Novo, tel. (11) 4161-6045;

Emef Elvira Sales Nemer, Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 1168, Vila São João, tel. (11) 4163-4924 / (18) 98107-1681. (Novo polo da EJA);

Emef Osvaldo Batista Pereira, Rua Cidade de São Paulo, 706 – Vila Engenho Novo, tel. (11) 4194 6375;

Emef. Raposo Tavares, R. Silveira, 15 – Vila Boa Vista, tel. (11) 4198-1478;

Emef Rita de Jesus, Rua Duarte da Costa, 143 – Parque Imperial, tel. (11) 4208 5561.

Os alunos estudarão nas escolas escolhidas no ato da inscrição, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h10 (do 1º ao 5º ano) e das 19h às 22h55 (do 6º ao 9º ano).

Também há opção do interessado estudar na Secretaria da Mulher, localizada na Av. Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto, telefone (11) 4706-404, das 14h09 às 17h40, mas somente para os que precisam de alfabetização (educação multisseriada).

Mais informações podem ser obtidas nos telefones das unidades de ensino preferidas (listadas acima) ou na página da Secretaria da Educação (https://www.educbarueri.sp.gov.br/) da Prefeitura de Barueri.