Santana de Parnaíba abre inscrições para processo seletivo na área da saúde

Estão abertas até o dia 18 de dezembro as inscrições do processo seletivo simplificado para a área médica em Santana de Parnaíba. As contratações, por meio de prova de títulos, serão feitas para cadastro reserva.

publicidade

São mais de 30 vagas oferecidas e os salários variam de R$ 6.981,10 a R$ 13.661,30.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Instituto Mais.

publicidade

Veja as vagas disponíveis: