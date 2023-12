Prefeitura de Carapicuíba e Senai abrem inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Senai, abriu as inscrições para 200 vagas nos cursos profissionalizantes gratuitos e com aulas práticas de auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos e informática (pacote Office).

As aulas serão ministradas na Univesp (dentro do Plaza Shopping – Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce) e têm início previsto para janeiro de 2024.

Os interessados devem ser maiores de 16 anos, ter ensino fundamental completo e residir em Carapicuíba. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser realizadas até dia 18 através desse link. Os alunos serão convocados para matrícula através do e-mail cadastrado.