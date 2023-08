Inscrições abertas para Programa de Estágio da Claro com vagas em São Paulo; bolsa de R$ 2.000

A Claro está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023, com vagas em São Paulo, Rio de Janeiro e no Pernambuco.

Os interessados devem estar cursando ensino superior com previsão para se formar entre 01/12/2024 e 31/12/2025 em cursos de bacharelado ou tecnólogo, além de morar ou ter disponibilidade de mudança para São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, no Pernambuco.

Além da bolsa-auxílio de R$ 2 mil, a Claro oferece seguro de vida, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, vale refeição e 30% de desconto nos serviços de TV, Telefone Fixo e Internet Fixa e Móvel.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Claro:

A seleção será realizada em cinco etapas, sendo: inscrições, trilha online, dinâmica online, entrevista com a Claro e divulgação do resultado.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de agosto, no site do Programa de Estágio da Claro, onde podem ser encontradas mais informações.

