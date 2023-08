Fora de casa, Basket Osasco encara o São José nesta quarta (16)

Após ter sido superado pelo Paulistano em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Adulto 2023, o Basket Osasco se prepara para mais um jogo fora de casa. Desta vez, contra o São José Basketball, em São José dos Campos, nesta quarta-feira (16), às 19h.

Em busca da primeira vitória na competição estadual, o time osasquense comandado pelo técnico Adriano Geraldes sabe das dificuldades que irá enfrentar em São José, mas confia no trabalho diário realizado no Geodésico para fazer uma grande partida.

“Como todos os jogos do Paulista, sabemos que será muito difícil, ainda mais fora de casa, mas trata-se de um grande desafio para retomarmos a confiança. Apesar dos primeiros resultados, nosso time tem treinado bem e reúne plenas condições para corrigir os erros apresentados e vencer o jogo”, afirmou o armador Dalaqua.

Em seguida, o Basket Osasco voltará a jogar diante de sua torcida, no ginásio Geodésico, sábado (19), às 19h, contra o Corinthians. A entrada no Ninho da Coruja, que fica na Avenida Eucalipto, 281, no bairro Cidade das Flores, em Osasco, é gratuita.