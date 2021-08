Inscrições abertas para Programa Trainee Itaú com remuneração de R$ 7,6 mil

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee Itaú Unibanco 2022, com remuneração de R$ 7,6 mil mais benefícios. Os candidatos poderão escolher entre duas áreas: Negócios Varejo e Negócios Atacado.

publicidade

As oportunidades são destinadas para graduados em qualquer curso a partir de dezembro de 2020 ou que tenham previsão para concluir curso até julho de 2023. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia.

Quem optar pela área de Negócios Atacado deve ter inglês avançado. Já os interessados em Negócios Varejo, o inglês não é exigido e, caso não tenha nível avançado, o Itaú oferece um curso de idioma durante o programa.

publicidade

Além da remuneração de R$ 7,6 mil, o banco oferece benefícios como vale transporte, vale refeição/alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, desconto em farmácia, convênio com academias e participação nos lucros e resultados.

“Os trainees terão a oportunidade de vivenciar um programa exclusivo e personalizado, no qual serão envolvidos em desafios muito relevantes para o negócio buscando estar alinhado aos interesses individuais de desenvolvimento”, explica o banco.

publicidade

Processo seletivo e inscrições no Programa de Trainee Itaú:

O processo seletivo é composto por cinco etapas, sendo: inscrições, teste online, Desafio Itaú, Imersão e entrevista final. Os candidatos selecionados começam a trabalhar em janeiro de 2022.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de setembro, no site do Programa Trainee Itaú Unibanco 2022 ou via aplicativo “Trainee Feito Com Você”, onde também podem ser encontradas mais informações sobre o processo seletivo e o banco.

OPORTUNIDADES// Concurso público em Osasco vai abrir diversas vagas na Guarda Civil Municipal