Inscrições do concurso para contratação de 632 profissionais de saúde abrem na próxima quarta-feira (28) em Osasco

Serão abertas na próxima quarta-feira (28) as inscrições do Concurso Público para o preenchimento de 632 vagas para a área de saúde de Osasco. Dessas vagas, 392 são para médicos especialistas.

Segundo o edital, publicado na segunda-feira (19), a organização do concurso ficará a cargo da Fundação VUNESP. O edital do concurso pode ser consultado no site da prefeitura osasco.sp.gov.br.

As inscrições abrem às 10 horas de 28 e vão até às 23h59 do dia 7 de agosto na página oficial do concurso.

A prova objetiva para todos os cargos está prevista para 24 de setembro, no período da tarde, porém as confirmações da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização da prova deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado oficialmente na Imprensa Oficial do Município de Osasco – IOMO e disponibilizado também, no site da Fundação VUNESP –(www.vunesp.com.br).

Confira as especialidades e números de vagas disponíveis:

