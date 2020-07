Inscrições do programa Nossa Casa para 220 moradias em Carapicuíba estão abertas

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do programa Nossa Casa, do governo do estado, que vai oferecer 220 novas moradias a preço popular em Carapicuíba, em parceria com a Prefeitura.

O munícipe que tiver interesse em participar do programa deve se inscrever no site Nossa Casa. Caso o número de candidatos seja superior às unidades disponíveis a seleção será realizada por meio de sorteios.

Os imóveis poderão ser financiados pela Caixa Econômica, por meio do programa Minha Casa Minha Vida e o FGTS também poderá ser utilizado. De acordo com as informações da Secretaria, as famílias de baixa renda receberão da Agência Casa Paulista subsídios de até R$ 40 mil.

Publicidade

Para ter o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal, os interessados deverão estar de acordo com os seguintes requisitos:

– O candidato não poderá ter sido beneficiado por outro programa de habitação;

– Deve apresentar toda a documentação pessoal incluindo comprovante de estado civil legalmente definido;

– Não possuir pendência com a Receita Federal;

– Não possuir restrições junto aos órgãos de proteção de crédito: SPC, SERASA e outros (nome deve estar limpo). O cônjuge também não poderá ter restrição;

– No caso de restrição de CPF, o candidato deverá proceder com a regularização imediata. Caso contrário, não terá a operação de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal.