Pizza que deu “tristeza” faz Subway pedir desculpas

Na noite desta segunda-feira (13), o internauta Tiago Luiz desabafou no Twitter após receber a entrega de uma pizza encomendada em uma unidade da rede Subway.

“Isso aqui é a pizza de vcs? Deu até tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro”, lamentou.

@SubwayBrasil @ifood Isso aqui é a Pizza de vcs? deu ate tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro pic.twitter.com/4dLujafv7R — Tiago Luiz (@TiagoLu21992196) July 14, 2020

Publicidade

A postagem viralizou e colocou o Subway nos Trending Topics (os assuntos mais discutidos do momento) no Twitter, com internautas com reclamações semelhantes e, como não poderia deixar de ser no Brasil, memes.

Teve até quem dissesse que a redonda foi entregue pelo “Coringa brasileiro” entregador de pizza de Jandira que, na verdade, é o garoto propaganda da pizzaria Picolly.

Desculpas // O Subway, que incluiu pizzas em seu cardápio desde sexta-feira (10), se desculpou após a viralização da pizza da “tristeza”: “Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais”, declarou a empresa.

Confira algumas postagens sobre o caso no Twitter:

Chorei de raiva. Demorou horrores. Nem foi entrega eu fui la retirar no balcão. A atendente foi grossa igual um parafuso de patrola comigo. Isso é má vontade, falta de preparo, parece q pegam de qualquer jeito e jogam aí. Sem contar a diferença entre as franquias né. Nuncaa mais. pic.twitter.com/cu7XXCp0fY — Tenille Oliveira 🏴🏴🏴🏴 (@TenilleOliveira) July 14, 2020

Se 2020 fosse uma pizza seria a pizza da Subway pic.twitter.com/HSDH3mModD — Fonseca (@Fonskinha) July 14, 2020

A pizza da Subway // o cara que fez // o cara que entregou pic.twitter.com/PPaQdWcoXV — Carl Jonhson (@Cjbolado5) July 14, 2020

o funcionário do subway montando as pizzas pic.twitter.com/Ic2M0yx6zb — vitória (@vstsz) July 14, 2020

Essa pizza da Subway é pra quem já desistiu de viver na quarentena. pic.twitter.com/8HpfuHIFdr — Otariano (@otariano) July 14, 2020

Eu não sabia que o Subway fazia pizza… E agora eu sei que não faz. https://t.co/nitdkK0Gkv — Gus Lanzetta (@GusLanzetta) July 14, 2020

A pizza do subway é a q o Coringa foi entregar https://t.co/eEJc71nUNM — Camila S. (@camayuszka) July 14, 2020

A funcionária do Subway recebendo o pedido e IFood e vendo que o cara pediu uma pizza pic.twitter.com/xWADqw22a1 — catita reserva (@RandonadmM) July 14, 2020

Morrendo de rir imaginando o pessoal do subway colocando essa pizza na embalagem hahaha Socorro 😂 pic.twitter.com/86o66n3yDZ — NÃO DÁ MAIS!!! (@NeiBarros1) July 14, 2020