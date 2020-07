“Coringa brasileiro” entregador de pizza em Jandira viraliza nas redes sociais

O “Coringa” entregador de pizza, de Jandira, caiu nas graças dos internautas e viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Sidkley Dantas é o nome do “Coringa brasileiro” que passou a ser o garoto propaganda da pizzaria Picolly, no Jardim Europa, em Jandira.

O vídeo que viralizou mostra o caminho do “Coringa” partindo para entregar pizza com seu modo, digamos… peculiar, correndo e sem qualquer cuidado em tentar evitar de deixar a redonda toda revirada. O vídeo reproduz inclusive uma das cenas mais conhecidas do filme: a dança no escadão.

Postado no domingo (12), o vídeo do Coringa brasileiro entregador de pizza já teve quase um milhão de visualizações somente na página da pizzaria no Facebook. Assista abaixo:

A pizzaria esclarece que o vídeo é uma propaganda e que seus entregadores não reproduzem as ações do “Coringa” entregador de pizza. Com o sucesso do vídeo, o estabelecimento fará em breve mais vídeos com o personagem.