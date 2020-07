Adeus, Sté: morre vítima de câncer mulher que se tornou um dos primeiros memes do país

Dificilmente quem usa a internet no Brasil deixou de se deparar com um vídeo de uma jovem dando entrevista completamente embriagada após ser detida em uma blitz da Lei Seca ao sair de uma festa, em Curitiba. As imagens, de 2012, viralizaram e já foram vistas milhões de vezes, em diversos canais do Youtube e em outras redes sociais.

Oito anos depois, recentemente a mulher do vídeo, Stephany Rosa da Silva, chamada carinhosamente de Sté, reapareceu pedindo ajuda para o tratamento contra um câncer de ovário, contra o qual ela lutava desde 2018. Mas Sté não resistiu e morreu, aos 30 anos, nesta segunda-feira (13), vítima da doença.

Stephany Rosa já havia passado por quimioterapia e vinha tentando lutar pela vida por meio de tratamentos alternativos, que custam caro. Por isso, havia criado uma vaquinha virtual para receber apoio.

Em vídeo (assista abaixo), Stephany Rosa contou um pouco sobre sua história. A vaquinha organizada para bancar o tratamento de Sté tinha como meta juntar R$ 20 mil para um tratamento experimental no exterior, mas conseguiu impressionantes R$ 121,9 mil.