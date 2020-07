Rogério Lins, prefeito de Osasco, também está com covid-19

Após a primeira-dama, Aline Lins, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, confirmou, nesta terça-feira (14), que testou positivo para a covid-19.

“Meu exame de covid-19 deu positivo, mas graças a Deus estou bem. Seguindo recomendação médica, ficarei em casa até estar curado e sem a possibilidade de transmitir coronavírus pra ninguém”, afirmou Rogério Lins, em postagem nas redes sociais.

“Obrigado pelas milhares de mensagens de carinho e as orações que nossa Família está recebendo! Vai passar, tenhamos Fé! Sairemos ainda mais fortes dessa pandemia! Não saia de casa sem necessidade, mas se for sair use máscara”, completou o prefeito de Osasco.

Aline Lins confirmou que testou positivo para a covid-19 na última quinta-feira (9). Prefeito e primeira dama estão em isolamento domiciliar.

Até esta segunda-feira (13), Osasco contabilizou 8.831 casos e 557 mortes com confirmação de covid-19. Confira o balanço oficial abaixo: