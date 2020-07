Bandido acusado de sequestros relâmpago é preso em Cotia

Nesta segunda-feira (13), um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil, em Cotia, acusado de envolvimento em sequestros relâmpago. Foram apreendidos um revólver calibre 38 com munição, aparelhos celulares e uma máquina de cartão.

A ação foi desencadeada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da 3ª Delegacia de Polícia da Divisão Antissequestro (DAS).

Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na casa do suspeito, que fica no Jardim Stella Maris, em Cotia. As equipes chegaram ao local por meio de investigações que apuravam crimes de extorsão qualificada.

Publicidade

Na delegacia, o suspeito foi reconhecido por duas vítimas, como um dos autores de sequestros.