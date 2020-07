Carapicuíba vai começar testagem em massa de covid-19

A Prefeitura de Carapicuíba vai iniciar a testagem em massa de covid-19. Serão realizados mais de 40 mil testes em munícipes que apresentarem os sintomas da doença.

O carapicuibano que estiver com os sintomas do novo coronavírus deve baixar o aplicativo Dados do Bem, disponível gratuitamente na loja de aplicativos Google Play, e responder um questionário. Conforme os dados informados, o usuário poderá ser encaminhado para fazer o teste.

“Utilizando inteligência de dados, georreferenciamento e tecnologia, vamos fazer uma distribuição de testes baseada em dados científicos. A tecnologia vai nos ajudar também a mapear as regiões para ações de prevenção”, explica a Prefeitura.

Serão dois tipos de testes: o RT-PCR, que coleta amostra de saliva e mucosa nasal, e o teste rápido, que colhe amostras de sangue.

Carapicuíba tem mais de 3,5 mil casos confirmados de covid-19

Até o momento, Carapicuíba registrou 166 mortes em decorrência do novo coronavírus. Outros 21 óbitos estão em investigação, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura.

A cidade tem 3.512 casos confirmados e outros 390 casos suspeitos até segunda-feira (13). Dos casos confirmados, 51 são de pessoas que estão internadas, sendo 40 em leitos clínicos e outras 11 na UTI.

Das pessoas que testaram positivo para a covid-19 em Carapicuíba, 3.050 já estão recuperadas, de acordo com a administração municipal.