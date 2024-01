Inscrições em concurso público com 150 vagas na GCM de Cotia começam hoje

Começa nesta segunda-feira (22) o período de inscrições para o concurso público que abre 150 vagas na Guarda Civil Municipal de Cotia. Serão selecionados 120 homens e 130 mulheres.

O salário inicial é de R$ 1.455,46, além de 100% de adicional pelo risco de vida, 50% de RETGC (Regime Especial de Trabalho de Guarda Civil), auxílio transporte para uma jornada de 12×36.

Quem pode participar do concurso público da GCM de Cotia?

Candidatos com ensino médio completo;

Habilitação para a condução de veículo motorizado nas categorias “A” e “B”;

Estatura mínima de 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens.

As inscrições no concurso público da GCM de Cotia poderão ser feitas no site www.concursosrbo.com.br até o dia 16 de fevereiro, com taxa de R$ 59. Leia o edital aqui.

