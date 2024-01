A Arena Barueri recebe, às 19h30 desta segunda-feira (22), o duelo entre o Flamengo e o Cruzeiro, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

O jogo terá transmissão ao vivo pela SporTV e Premiere.

O Flamengo chega à semifinal após uma decisão nos pênaltis contra o Aster. Já o Cruzeiro derrotou o Coritiba com uma vitória apertada: 1 a 0 com gol no final do segundo tempo.