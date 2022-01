Inscrições em concurso público com 160 vagas na GCM de Osasco começam nesta quarta (26)

A Prefeitura de Osasco retificou o edital do concurso público que abre 160 vagas na Guarda Civil Municipal (GCM). As inscrições, que seriam abertas em 1° de fevereiro, começam nesta quarta-feira (26).

O salário inicial será de R$ 1.309,02, acrescido de 80% de adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). A jornada será de 40 horas semanais e está sujeita a escalas de revezamento e plantões.

Serão 80 vagas para mulheres e outras 80 para homens. Para participar, é necessário que os candidatos possuam escolaridade de nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias B, C ou superior.

O concurso público da Prefeitura de Osasco terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por mais dois anos.

A seleção acontecerá em três etapas. Na primeira delas, os candidatos serão avaliados em por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 27 de março. A segunda etapa consiste em teste de aptidão física e, a terceira, a Avaliação Psicológica.

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Osasco com vagas na GCM:

Os interessados podem se inscrever entre esta quarta-feira (26) e às 23h59min do dia 24 de fevereiro, exclusivamente no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), com taxa de 68, 50.

Será concedida isenção do valor da taxa de inscrição ao candidato que comprove que realizou duas doações de sangue nos 12 meses que antecederam a inscrição do concurso e que resida em Osasco. O pedido deve ser feito a partir das 10h de 26/01 até as 23h59min de 27/01. O edital está disponível no site da Fundação Vunesp.

