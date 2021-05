Inscrições em concurso público com 433 vagas em Osasco começam esta semana

Começam na quinta-feira (20) e vão até o dia 28 de junho as inscrições para concurso público da Prefeitura de Osasco com 433 vagas que exigem do ensino fundamental incompleto ao médio para trabalhar em escolas da rede municipal.

Para quem tem nível fundamental incompleto até a quarta série, o concurso tem vagas para os cargos de cozinheiro (130 vagas), servente de escola (100) e zelador de escola (53). O salário é de R$ 1.076,33 mais abono que por lei complementa a remuneração de funcionários do município para pelo menos 1.250,15.

Exigem ensino médio as funções de inspetor de alunos (70 vagas, salário de R$ 1.076,33 mais abono) e oficial de escola (80 vagas, remuneração de 1.379,70).

As inscrições para o concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco serão realizadas de 20 de maio a 28 de junho, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa para os candidatos aos cargos de ensino fundamental incompleto até a quarta série é de R$ 44,50 e os de nível médio, R$ 56,50. Clique aqui para ler o edital completo.

