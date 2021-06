Inscrições em programa que paga R$ 724 por mês a desempregados em Carapicuíba começam amanhã

Começam nesta segunda-feira (28) as inscrições no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, da Prefeitura de Carapicuíba, que paga bolsa de R$ 724 mensais para desempregados participarem de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo atividades práticas junto aos órgãos da administração.

São 126 oportunidades para homens e mulheres, quatro para pessoas com deficiência e três para egressos do sistema penitenciário. Além da bolsa-auxílio, os bolsistas vão receber vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

O interessado deve ser morador de Carapicuíba, ter até o último dia das inscrições, entre 18 e 59 anos, ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios e comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, desde que não seja beneficiário do seguro desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente.

Inscrições no Programa Auxílio Desemprego em Carapicuíba:

Para se inscrever, o candidato deve comparecer, munido de documentos pessoais e comprovante de endereço, na EMEF Prof. Argeu Silveira Bueno, localizada na avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº. 860, Cohab 5, em Carapicuíba, entre 28 de junho e 2 de julho, das 10h às 15h.

O atendimento somente ocorrerá ao candidato que estiver devidamente usando máscara, demais exigências conforme protocolo do Ministério da Saúde. Leia o edital completo com todas as regras sobre a nova etapa do Programa de Auxílio Desemprego aqui.

