Prefeitura de Carapicuíba abre 40 vagas para atendentes e técnicos de enfermagem

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital dos processos seletivos para a contratação temporária de atendentes (20) e técnicos de enfermagem (20). Também há oportunidades para clínico geral plantonista.

publicidade

Para a função de atendente, é necessário ter o ensino fundamental completo e ter idade entre 18 e 59 anos. O salário inicial é de R$ 1.083,64 e benefícios, como abono mensal de R$ 180, cesta básica de R$ 130,16, vale-transporte e 40 kg mensais de sacolão. A jornada será de 40 horas semanais em regime de escala.

Já as vagas para técnicos de enfermagem exigem que o candidato tenha concluído o curso técnico na área e tenha registro ativo no COREN. O salário inicial oferecido é de R$ 1.260,74 e benefícios, como cesta básica no valor de R$ 130,16, abono mensal de R$ 180, vale-transporte e 40 kg de sacolão por mês. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais também em regime de escala.

publicidade

Também há oportunidades para médico clínico geral plantonista (5). Para essa função, é preciso ter ensino superior completo em medicina e CRM ativo. O salário varia entre R$ 7,211, e R$ 13.883,56 para plantões de 12h e 24h.

Os contratos terão prazo de 90 dias e podem ser prorrogados por igual período. Os candidatos serão selecionados mediante análise de documentos e experiência anterior na área, não tendo a necessidade da realização de provas.

publicidade

Inscrições para as vagas da Prefeitura de Carapicuíba:

As inscrições começam nesta quarta-feira (23) e vão até o dia 6 de julho, pelo site Concursos RBO, com taxa de R$ 25,44. Leia o edital e mais informações.

EM OSASCO// Últimos dias de inscrições para concurso público com 433 vagas