Estão nos últimos dias as inscrições para concurso público com 433 vagas aberto pela Prefeitura de Osasco. As vagas são para trabalhar em escolas municipais e exigem ensino fundamental incompleto ou ensino médio.

Há oportunidades para os cargos de cozinheiro (130 vagas), servente de escola (100) e zelador de escola (53). O requisito para estes cargos é ensino fundamental incompleto até a quarta série. O salário é de R$ 1.076,33 mais abono que por lei complementa a remuneração de funcionários do município para pelo menos 1.250,15.

Exigem ensino médio as funções de inspetor de alunos (70 vagas, salário de R$ 1.076,33 mais abono) e oficial de escola (80 vagas, remuneração de 1.379,70).

Inscrições no concurso público em Osasco com 433 vagas:

As inscrições vão até a próxima segunda-feira, 28 de junho e podem ser feitas no site da Fundação Vunesp. A taxa para os candidatos aos cargos de ensino fundamental incompleto é de R$ 44,50 e os de nível médio, R$ 56,50.

