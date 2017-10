Inscrições para 100 vagas no Walmart seguem até o dia 23; veja como se candidatar

Inscrições para 100 vagas no Walmart seguem até o dia 23; veja...

O Walmart está com 100 vagas abertas na Capital e Grande São Paulo para operador de caixa, repositor, operador de telemarketing ativo, representante de vendas, fiscal de prevenção de perdas e auxiliar de perecíveis. Todas as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para as lojas do Walmart, Sam’s Club, Maxxi Atacado e TodoDia.

Para concorrer, os candidatos devem comparecer às segundas-feiras (exceto feriados) até o dia 23 de outubro, às 08h nos endereços abaixo. É necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade de horário tarde/noite.

O Walmart diz que incentiva um ambiente profissional que valoriza as diferenças, sejam elas físicas, étnicas, culturais, de idade e orientação sexual, além de oferecer todas as suas vagas de trabalho, sem restrição, à candidatura de pessoas com deficiência.

Os contratados participarão de treinamento e terão direito à assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, restaurante na empresa, vale-transporte e participação no lucro da Empresa.

Veja como se candidatar:

Os interessados devem comparecer às segundas-feiras até o dia 23 de outubro às 8h nos endereços abaixo conforme sua região:

— Para moradores de Osasco/ Barueri/ Carapicuíba/ Taboão da Serra e região: Centro de Atração e Seleção Walmart Osasco, Av. dos Autonomistas, 1828, Osasco.

— Para moradores de São Paulo Capital: Walmart Pacaembu, Rua James Holland, 668, Barra Funda.

— Para moradores da região do ABCD: Walmart São Bernardo, Rua Marechal Deodoro,2785.

Informações: 3792-2634