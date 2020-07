Inscrições para 11 cursos profissionalizantes online grátis em Barueri terminam neste domingo

Termina neste domingo (26) o prazo para as inscrições em 11 cursos profissionalizantes online gratuitos, da Prefeitura de Barueri. São 660 vagas para as novas turmas do Programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria Comércio e Trabalho (SICT), que está em sua 13ª edição.

Os cursos oferecidos são de assistente administrativo, assistente de departamento pessoal, NR10 – segurança em instalações e serviços, assistente de recursos humanos, auxiliar de logística, liderança e coaching, portaria e recepção, técnicas de segurança do trabalho, cuidador, gestão de qualidade e técnicas de oratória.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ser morador de Barueri, ter o Cadastro Cidadão atualizado no Ganha Tempo, além disso deve ter concluído o ensino médio ou fundamental, conforme os requisitos de cada curso.

O início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto e o encerramento, no dia 8 de setembro, exceto para o curso de NR10, que deverá terminar no dia 28 de agosto.

Como se inscrever nos cursos profissionalizantes online em Barueri

Os interessados devem fazer a inscrição por meio deste link até este domingo (26). Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas na página do Programa Meu Futuro no Facebook.