Inscrições para as oficinas de artes de Barueri terminam na segunda-feira (29)

Terminam na segunda-feira (29), as inscrições para as oficinas da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. As aulas serão ministradas nas estações e polos culturais e também na Praça das Artes.

Os interessados podem se inscrever online por este site. As aulas começam dia 19 de fevereiro.

Veja os cursos disponíveis:

Artes Visuais – A partir de 8 anos

Animação 2D,

Arte com Papel;

Arte Têxtil;

Artesanato;

Artesanato Geek;

Bordado Artístico;

Desenho Artístico;

Desenho e Pintura;

Desenho Realista;

Fotografia Digital;

Ilustração Digital;

Macramê e Tear;

Mangá e Animê;

Pintura Artística;

Portfólio de Fotografia;

Quadrinhos (HQ) e Tricô e Crochê.

Circo – A partir de 6 anos

Acrobacia;

Malabarismo;

Arame;

Bola;

Mastro Chinês;

Cama Elástica;

Contornação;

Estatutário;

Monociclo;

Laços;

Míni Trampolim.

Dança – A partir de 4 anos

Alongamento;

Ballet;

Danças Brasileiras;

Danças de Salão;

Jazz Dance;

Zumba.

Música – A partir de 8 anos

Cavaquinho;

Coral;

Cordas Graves;

Guitarra;

Metais Graves;

Sanfona (Iniciante e Avançado);

Teclado;

Ukelelê;

Viola Caipira;

Violão Clássico;

Violão Popular;

Violino.

Narrador de RPG – A partir de 14 anos.

Teatro e Teatro Juvenil Musical – Seis categorias de 4 a 16 anos.

Xadrez -Iniciante, Intermediário e Avançado. A partir de 7 anos.