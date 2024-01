‘Esporte Espetacular’ exibe final do BMX Estilo Livre em Carapicuíba neste domingo

Quem gosta de adrenalina e emoção já se prepara para não perder a final do campeonato BMX Estilo Livre 2024, que será realizada na manhã deste domingo (28), na pista Caracas Trail, em Carapicuíba. A entrada é gratuita e o público poderá ver de perto os melhores pilotos do mundo fazendo manobras com suas bikes.

O campeonato BMX Estilo Livre é uma competição de manobras radicais que desafia os pilotos a mostrarem toda a sua habilidade, criatividade e estilo. O evento, que está em sua 7º edição e começou ontem com os treinos livres, será transmitido pela TV Globo, no programa “Esporte Espetacular”.

A torcida presente na Caracas Trail poderá sentir a vibração da galera e torcer pelos seus ídolos. E que ídolos! Dois nomes de destaque são de Carapicuíba: Leandro Overall, o rei do BMX, que já venceu seis das sete edições anteriores, incluindo a do ano passado; e Gustavo Balaloka, o campeão de 2022, que busca o bicampeonato.