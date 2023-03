Leandro Overall é o campeão do BMX Estilo Livre, que teve final cancelada por conta da chuva em Carapicuíba

Leandro Overall é o campeão do BMX Estilo Livre, que teve final...

A final do BMX Estilo Livre foi cancelada devido à chuva, que não deu trégua neste domingo (12), em Carapicuíba. Com isso, Leandro Overall sagrou-se campeão pelos resultados conquistados na classificatória realizada no sábado, na pista Caracas Trails.

publicidade

O carapicuibano, que acaba de conquistar o seu sexto título da competição, arrancou elogios do público que compareceu em peso para prestigiar o evento no sábado. O vencedor da edição anterior, Gustavo Bala Loka, que também é de Carapicuíba, ficou em segundo lugar. O terceiro colocado foi o argentino Gabriel Chaves.

Esta edição do BMX Estilo Livre ficou marcada com a participação inédita da argentina Valentina Beltramino, a primeira mulher a competir entre os mais de 20 participantes. Enquanto realizava as manobras na pista Caracas Trails, Valentina foi aplaudida pela plateia e demais competidores do BMX.

publicidade