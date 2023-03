Carapicuíba terá mutirão do emprego com mais de 800 vagas nesta quinta (16)

Carapicuíba terá mutirão do emprego com mais de 800 vagas nesta quinta...

A cidade de Carapicuíba recebe nesta quinta-feira (16) mais uma edição do Mutirão do Emprego com mais de 800 vagas em diversas áreas. Os candidatos devem ter mais de 18 anos para participar.

publicidade

Entre as vagas que serão ofertadas estão: ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, analista de atendimento, atendente de lanchonete, analista de atendimento, auxiliar de cozinha, auxiliar de carregamento, atendente de loja, auxiliar de farmácia, auxiliar de logística e auxiliar de produção.

Também haverá oportunidades para os cargos de auxiliar de limpeza, carpinteiro, chapeiro, consultor de atendimento (call center), consultor de vendas – telemarketing, controlador de acesso, copeiro hospitalar, consultora de campo (promotora), diarista, cozinheiro, eletricista, encarregado de obras, motorista, repositor, mensageiro hospitalar e mais.

publicidade

O mutirão será realizado no Ganha Tempo, que fica dentro do Plaza Shopping Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce). É necessário comparecer a partir das 8h, com documentos pessoais e currículo atualizado. As senhas são limitadas.