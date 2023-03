Trecho do Corredor Oeste entre Carapicuíba e Osasco será interditado devido às obras do viaduto

Trecho do Corredor Oeste entre Carapicuíba e Osasco será interditado devido às...

A Avenida Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, em Carapicuíba (Corredor Oeste), estará interditada desde a divisa com Osasco até o cruzamento com a Av. Brasil (em frente ao Assai) devido às obras do futuro viaduto (leia matéria completa aqui) a partir de quarta-feira (15), às 10 horas.

publicidade

Assim, a Prefeitura de Carapicuíba pede que os motoristas evitem a região e procure rotas alternativas. Caminhões e carretas devem obrigatoriamente fazer o trajeto pelas avenidas Antonio Faustino, Perimetral e Brasil. Já os ônibus podem utilizar a Av. Amazonas.

“Pedimos desculpas pelo transtorno, mas a obra é muito importante para a mobilidade no Centro e também vai gerar empregos”, disse a Prefeitura em suas redes sociais.

publicidade