Inscrições para concurso com 1.400 vagas na Polícia Civil começam amanhã

A Polícia Civil do Estado de São Paulo divulgou o edital dos Concursos Públicos que visam contratar 1.400 profissionais, sendo 800 vagas de escrivão e 600 de investigador, ambos com remuneração de R$ 3.743,98.

As inscrições serão recebidas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, no período das 10h do dia 16 de abril de 2018 até o dia 15 de maio de 2018. A taxa é de R$ 84,81.

O concurso terá prova preambular, prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta apurada mediante investigação social, prova oral e de títulos.

A prova preambular poderá ser realizada nas seguintes regiões do Estado de São Paulo: Araçatuba; Bauru; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo (Capital e Grande São Paulo); Piracicaba e Sorocaba, com data prevista para o dia 10 de junho.

Clique aqui para acessar o edital completo para escrivão

Clique aqui para acessar o edital completo para investigador de polícia