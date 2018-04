Cinemark do shopping União de Osasco tem ingressos a partir de R$ 5 às segundas-feiras

Cinemark do shopping União de Osasco tem ingressos a partir de R$...

A Rede Cinemark está com promoção “Segunda Imperdível” na unidade do Shopping União de Osasco. Os ingressos das sessões em 2D custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Já para as sessões em 3D, os valores são de R$12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Publicidade

A programação completa dos cinemas e as unidades participantes podem ser consultadas no site da Rede: www.cinemark.com.br. A promoção é válida por tempo indeterminado.

Serviço Cinemark

Promoção – “Segunda Imperdível”:

Shopping União de Osasco – Av. Dos Autonomistas, 1.400

Ingressos – segunda-feira

Salas 2D – R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Salas 3D – R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Promoção válida às 2ª feiras, exceto feriados, vésperas, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente). Os valores promocionais não se aplicam às salas XD, Prime e D-BOX. Promoção não cumulativa e válida por tempo indeterminado.