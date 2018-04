“Multa Moral” visa conscientizar motoristas infratores em Barueri

O Demutran, órgão da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, iniciou neste mês uma campanha de conscientização sobre infrações de trânsito. A ação, chamada de “Multa Moral”, consiste na aplicação de uma multa de cunho educativo, sem valor ou pontuação na CNH.

A ação faz parte de um levantamento estatístico realizado pelo órgão de trânsito que mapeou as regiões e os tipos de infrações mais cometidas. A primeira rua a receber a ação da Multa Moral foi a rua Campos Sales, no centro de Barueri, onde foi identificado um aumento no número de autuações de estacionamento.

Os comerciantes ficaram bem curiosos no início e elogiaram a ação que tem o intuito de conscientização. A “Multa Moral” já percorreu os bairros do Centro, Jardim Líbano, Alphaville, Jardim Tupan, Parque dos Camargos, Jardim Mutinga e Parque Imperial, em vias de grande movimento.

Pedestres também são alvo de conscientização

Junto à “Multa Moral”, o NET (Núcleo de Educação no Trânsito do Demutran) também iniciou (na terça-feira, dia 3) uma mobilização sobre a segurança de pedestres.

Os agentes do NET distribuíram panfletos e orientaram pedestres no bulevar central e também na região da Farmácia 24h, locais com grande circulação de pedestres.

De acordo com Fernanda Manso, encarregada do setor, ainda é comum muitos pedestres se aventurarem em atravessar a rua em meio aos carros, o que aumenta muito a chance de se envolverem em acidentes.

“O Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) afirma que o atropelamento de pedestres é a segunda maior causa de mortes no trânsito do Estado, por isso a nossa preocupação na segurança dos pedestres”, concluiu a responsável pelo NET.